Razočarano je vstal s prestola, kjer je sedel debelo uro, in jezno zamahnil z roko. Victor Campenaerts, svetovni rekorder na vožnji na čas na eno uro. Čustev ni mogel skriti. Belgijec, pred letom dni še klubski kolega Rogliča, je čakal zgolj na enega, da pripelje v San Marino. Na Primoža Rogliča, ki je bil enajst sekund hitrejši. Ura resnice ne pozna usmiljenja. Če se je svetovni rekorder v originalni uri resnice, ki jo je zakoličil z rekordom 55,089 kilometra točno pred mesecem dni, še lahko upravičeno jezil na okvaro kolesa dva kilometra pred ciljem, kjer je izgubil dragocene sekunde, je Primož Roglič po drugi strani na bistveno bolj mokri in drseči cesti vnovič dokazal, da je neformalni vladar rožnate karavane.

Tudi v 35 kilometrov dolgi vožnji na čas z obale do male državice San Marino je, tako kot na osmih kilometrih v Bologni uvodnega dne, potrdil odlično pripravljenost. Naredil je drugi telemark na letošnjem Giru.

Opravičilo svetovnemu rekorderju

Prvi teden Rogliču kljub nekaj tegobam ni odvzel vetra v boju za vrh. Bil je močan na ravnini, pozoren na vse prvine in je dosegel tudi najboljši vmesni čas na klancu za lovoriko hribolazca. Optimalno. »Dobro sem naredil. Znova je bil prijeten kronometer zame. Na začetku na mokri cesti nisem želel tvegati čez ovinke, v klanec pa sem pritisnil na vso moč. Mokra cesta ni imela vpliva,« je bil Primož Roglič zadovoljen z vožnjo.

Campenaerts je glede na profil kronometra z 22 kilometri ravnine in zaključnim vzponom s 600 metri višinske razlike že pred začetkom dejal, da bo Roglič tekmece »ubil« in da bo presenečen, če Roglič ne bo najhitrejši (od hribolazcev). »Vsi z zaostankom pod minuto bodo lahko zelo zadovoljni,« je dodal Campenaerts. Po tihem je seveda pričakoval, da bo Rogliču kos. »Žal mi je Victorja. Vedno je potrebno nekaj sreče,« se je opravičeval Roglič. »Oba sva se borila za zmago, vendar se nisem ukvarjal z vmesnimi časi na progi in okoliščinami. Osredotočil sem se nase, nisem želel narediti neumnih napak, predvsem v dežju,« je komentiral Roglič.

Med najboljšimi se je Campenaertsovi oceni dobro najbolj približal Nizozemec Bauke Mollema (Trek) s točno minuto plusa za Rogličem. S pet sekund večjim zaostankom je bil z odpeljano vožnjo zadovoljen izkušeni Vincenzo Nibali (Bahrain Merida). Omenjena sta tudi edina med najboljšimi kolesarji, ki imata skupni zaostanek za Rogličem manjši od dveh minut. »Lepo je videti nekaj več časovne prednosti pred drugimi v skupnem seštevku. Ponavljam pa, da je do konca Gira še veliko dni, veliko kilometrov, veliko klancev. Zdaj se osredotočamo na naslednje dni,« je Roglič pred današnjim prvim dnevom počitka zelo umirjeno in trezno komentiral situacijo.