Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, burja se bo nekoliko okrepila. V torek bo pretežno jasno, veter bo oslabel. Jutro bo hladno.

Nad južnim Balkanom in Sredozemljem vztraja plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severovzhodnim vetrom priteka hladen in vlažen zrak.

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Hrvaške bo občasno rahlo deževalo. Ob Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim rahlim dežjem. Vzdolž jadranske obale bo še pihala šibka burja.