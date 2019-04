Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno in suho, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, še bo možna kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem in Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je nad Alpami oslabela. K nam od severovzhoda doteka hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob Severnem Jadranu zmerno do pretežno oblačno, pihala bo šibka do zmerna, pod Velebitom močna burja. Drugod bo oblačno, predvsem v notranjosti Hrvaške bodo občasne padavine.

V soboto bo pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Hrvaške bo možen občasen rahel dež. Ob Jadranu bo pihala šibka do zmerna, pod Velebitom okrepljena burja.

Biovreme: Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave, tudi nekateri bolezenski znaki bodo lahko okrepljeni. Priporočamo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.