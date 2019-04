Četrti čas je dosegel svetovni prvak, Bottasov moštveni sotekmovalec Britanec Lewis Hamilton.

Tretji trening je zaznamovala huda nesreča voznika ekipe Toro Rosso Alexandra Albona, Britanca, ki nastopa za Tajsko. Triindvajsetletnik se je pet minut pred koncem zaletel v zaščitno ogrado in poskrbel za veliko negotovosti in strahu med vsemi, ki so spremljali trening.

»Dobro sem, oprostite,« je odgovoril po radijski zvezi osebju ekipe v boksih, ki ga je takoj po trku vprašalo, kako je. Iz povsem razbitega bolida je nato prišel sam in se mu na srečo ni nič zgodilo. Tekmovalec, ki nastopa prvo sezono v formuli ena, je dosegel deveti čas treninga.

Pred dirko na Kitajskem, ki bo tretja postaja letošnje sezone, je na vrhu SP Bottas s 44 točkami, le eno manj ima Hamilton, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), sedmi na treningu, pa je tretji s 27 točkami.