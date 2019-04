Gabrijela Zaharijaš, profesorica astrofizike: Vemo, da je tam zunaj temna snov. Ne vemo pa, kaj jo sestavlja.

Kaj temna snov je, za zdaj še ne vemo, pravi profesorica astrofizike Gabrijela Zaharijaš. Predvidevamo pa lahko, da je – kot vsa druga snov – sestavljena iz delcev. Profesorica je s sodelavci vsak dan na lovu za temi delci. Odkriti jih poskuša s pomočjo teleskopov na Zemlji in v vesolju ter s pomočjo drugih detektorjev, ki so razporejeni po vsem svetu. Išče jih tudi v okolici črnih lukenj in sredina novica, da je znanstvenikom prvič uspelo fotografirati črno luknjo, jo je navdušila.