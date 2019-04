Na občini napovedujejo celovito prenovo Baragovega semenišča in dograditev stavbe v sklenjen krog, kot si je ga zamislil arhitekt Jože Plečnik. Novogradnja bo obsegala večjo in manjšo gledališko dvorano z vsemi spremljajočimi prostori za potrebe Mladinskega gledališča in podzemno garažo. (Foto: Luka Cjuha)