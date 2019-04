V njeni ekipi Valores Probox Team za 6. oktober pripravljajo športni dogodek, za katerega pa upajo, da bo prerasel le boksarske okvire. Načrtujejo skupno 12 borb, popestriti ga želijo z glasbenim dogajanjem, sodelujejo z ekipo Dejana Zavca. Vse skupaj pa ima le en tekmovalni cilj - omogočiti Emi Kozin boj za naslov prvakinje WBC v kategoriji middleweight (do 76 kg) na slovenskih tleh.

»Ema bo pripravljena in naredili bomo vse, da bo pas ostal v Sloveniji. V pol leta lahko naredi še korak ali dva naprej, naša želja pa je, da bi imela na drugi strani atraktivno in enakovredno tekmovalko,« pravi o dvoboju njen trener Rudolf Pavlin. Kdo bo tekmica, še ni znano, o tem bo odločala zveza WBC, Kozinova in njeni pa si želijo, da bi bila to Nemka Nikki Adler, ena najboljših na svetu v tej kategoriji.

Obenem bo dvoboj štel tudi za naslov kategorije IBA. Odločitev, zakaj dvorana Stožice, pa je po njegovem mnenju preprosta: ker si Kozinova kot najboljša boksarka v Sloveniji zasluži takšen dvoboj in ker v njeni ekipi menijo, da bo to obenem priložnost za ves slovenski boks, da se pokaže na ravni velikih prireditev v tujini. »Na ta dvoboj se bom osredotočala, ko bom vedela, kdo bo tekmica. Zdaj je najbolj pomembno, da napredujem, da izboljšujem tehniko in hitrost,« je o zdaj še precej oddaljenem dvoboju na novinarski konferenci v Ljubljani dejala Kozinova in pojasnila, kako potekajo priprave na enega največjih izziv v karieri: »Podobno kot za vsak dvoboj. Delam za moč, hitrost, tehniko in pazim, da se ne 'prekurim'. Želim, da bi do dvoboja čim bolj napredovala. Če pa bo v dvorani še pravo vzdušje, bo to še dodatna motivacija.«