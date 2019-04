Uprava Hotelov Bernardin bo tako v bodoče delovala kot tričlanska, v njej pa bosta poleg Simoniča še člana Rajko Rešek in Dušan Mandič.

V Hotelih Bernardin so danes tudi objavili, da so s 1. aprilom refinancirali obveznosti po pogodbi o finančnem in poslovnem prestrukturiranju z bankami upnicami in Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) z desetletnim dolgoročnim posojilom.

S tem je po njihovih navedbah zaključena finančna sanacija družbe, na ta način pa so postavljeni temelji za stabilno poslovanje in nadaljnji razvoj družbe. Naslednji pomemben korak je predviden konec tega leta, ko v družbi načrtujejo vlaganja v prenovo hotela Histrion in bazenskega kompleksa Laguna Bernardin Morski park v središču Bernardina.

Hoteli Bernardin so sicer v zadnjih tednih dobili novega večinskega lastnika, to je družba Sava. Ta je najprej v prevzemni ponudbi svoje lastništvo povečala na 45,39 odstotka, nato pa od DUTB odkupila še nekaj več kot 35 odstotkov, tako da je zdaj lastnica 80,81 odstotka portoroške družbe.

Nadzorni svet Hotelov Bernardin se je tako na zadnji seji seznanil z vsebino in časovnico projekta integracije Hotelov Bernardin in družbe Sava Turizem. To velja za korak v smeri vključitve družbe v državni turistični holding - v tem naj bi bile še družbe Istrabenz Turizem, Sava Turizem, Hit, Thermana, Terme Olimia, Adria turistično podjetje in Unitur.

V družbi so se sicer v današnjem sporočilu za javnost posvetili tudi lanskemu poslovanju družbe in ga ocenili za uspešnega, saj so rezultati poslovanja kljub štirimesečnemu zaprtju Grand hotela Bernardin zaradi prenove sob nad rezultati iz 2017.

Poslovni prihodki so lani dosegli 31,50 milijona evrov, potem ko so bili v 2017 pri 28,88 milijona evrih. Od tega so se prihodki od prodaje storitev ustavili pri 30,15 milijona evrov, v primerjavi z letom 2017, ko so bili pri 28,58 milijona evrov, pa so narasli za pet odstotkov. Glavni razlog za višje prihodke sta po pojasnilih iz podjetja večje število hotelskih nočitev in višja povprečna cena na nočitev.

Čisti dobiček se je lani ustavil pri 1,59 milijona evrov, medtem ko je bil v 2017 pri 892.000 evrih. Dobiček iz poslovanja (EBIT) se je povzpel na 2,19 milijona evrov, v 2017 je bil pri dveh milijonih evrov.

Kot dva ključna poslovna dogodka v lanskem letu so v Hotelih Bernardin izpostavili zaključek investicije v temeljito prenovo hotelskih sob Grand hotela Bernardin in prodajo izolskega turističnega kompleksa San Simon Kapitalski družbi (Kad) in Modri zavarovalnici. Nova lastnika oz. njuna skupna družba Hotelske nepremičnine je marca zaključila prenovo hotela Haliaetum in depandanse Sirena, izvaja pa še prenovo zunanjih površin.

Prodaja kompleksa San Simon je bila del aktivnosti finančnega prestrukturiranja Hotelov Bernardin, ki pa ostajajo še naprej izvajalec hotelske in gostinske dejavnosti v kompleksu.