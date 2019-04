Na žaljivem, rasističnem videoposnetku, ki so ga navijači delili prek družbenih omrežij, nastopa šest navijačev Chelseaja, ki so egiptovskega reprezentanta in člana Liverpoola označili za »bombnega napadalca«.

Oba kluba sta že v četrtek ostro obsodila posnetek in se zavezala, da se bosta skupaj borila in ujela vse odgovorne. Iz Chelseaja so sporočili, da so tri navijače že zaustavili na vratih stadiona pred sinočnjo tekmo evropske lige proti praški Slavii na Češkem.

Napadalec Chelseaja Olivier Giroud je dejal, da je celotna ekipa zgrožena zaradi posnetka in do njega občuti le gnus. »Mislim, da takšnih navijačev Chelsea ne potrebuje, takšni ne bi smeli biti naši navijači,« je dejal Francoz.

»Vsi v klubu ostro obsojamo takšno obnašanje in vsi 100-odstotno stojimo za Mojem Salahom. Mislim, da se dandanes kaj takšnega ne bi smelo več dogajati,« je še dejal Giroud.

Salah je med drugim 13 tekem odigral tudi za Chelsea, nato se je pridružil Romi, poleti 2017 pa je podpisal za Liverpool. Vodilni Liverpool bo v nedeljo na Anfieldu v angleškem prvenstvu gostil Chelsea.