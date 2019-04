Ravnanje policistov, ki sta na kraju nesreče poskušala prikriti posledice nesreče, je pomenilo kršenje kodeksa policijske etike in delovno-pravne zakonodaje, je za časnika pojasnil tiskovni predstavnik policije Drago Menegalija.

Ravnanje kriminalistov, eden od njiju je Mišo Radovančević, ki dela kot višji inšpektor na oddelku za terorizem in ekstremno nasilje na Generalni policijski upravi, drugi je zaposlen na Policijski upravi Ljubljana, so na policiji po poročanju časnikov obsodili kot nedopustno.

Radovančević, ki je v križišču s priključkom na avtocesto zaradi prehitre vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v drog semaforja, je vozil brez vozniškega dovoljenja, oba vpletena sta vozila pod vplivom alkohola in sta želela s kraja nesreče pobegniti, a se je na kraju po naključju znašlo reševalno vozilo, mimoidoči pa so poklicali policijo, poroča Delo.