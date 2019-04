Slovenci so tekmo v najmlajšem nizozemskem mestu z zdaj več kot 200.000 prebivalci, ki je nekoč ležalo na morju, a so ga nato izsušili, predvsem zaradi podcenjevalnega odnosa do nasprotnika začeli katastrofalno. Gostitelji pod vodstvom selektorja, 47-letnega Islandca Erlingurja Richardssona, ki je bil nekoč prvi strateg reprezentance svoje domovine in na klubski ravni nazadnje trener nemške ekipe Füchse Berlin, so si že po manj kot desetih minutah priigrali neverjetno prednost petih golov (8:3). Nato so Slovenci z zamenjavo vratarja (Urh Kastelic z osmimi obrambami v 17 minutah namesto Urbana Lesjaka, ki ni zbral nobene) in spremembo sistema igre v obrambi s 5-1 na 6-0 po zaostanku še vedno petih golov – 6:11 v 19. minuti – z visokim delnim izidom 5:0 v osmih minutah končno le vzpostavili rezultatsko ravnotežje (11:11).

Toda začetek drugega polčasa je po scenariju iz prvega spet pripadel Nizozemcem, ki so v lanskih kvalifikacijah za nastop na SP 2019 doma premagali tudi evropske podprvake Švede s 25:24. Dvakrat so povedli za štiri (18:14, 19:15), toda Slovenci so jih kmalu ujeli (20:20). Kljub razpoloženima vratarju Urhu Kastelicu (skupaj 15 obramb) in desnokrilnemu igralcu Blažu Jancu (prvi strelec tekme z devetimi goli) so bili igralci iz dežele tulipanov in mlinov na veter sedem minut pred koncem na pragu velike senzacije, saj so še vedno vodili s 26:24.

Sledil je velik preobrat in v dramatični končnici je razglašena ekipa selektorja Veselina Vujovića naredila delni izid 3:0 za minimalno zmago s 27:26. Za izenačenje na 26:26 sta poskrbela Matic Verdinek (vse svoje štiri gole je dosegel v drugem polčasu) in Blaž Blagotinšek (z igralcem več zaradi izključitve Ephrahima Jerryja zaradi namernega igranja z nogo). Tik pred začetkom zadnje minute je prebijanje v napadu naredil Dani Baijens, nekdanji igralec Flensburga (z nemškim klubom je novembra lani v ligi prvakov gostoval v Celju) in zdajšnji član nemškega Lemga, za prvo in sočasno tudi zadnje vodstvo Slovenije pa je dobro minuto pred zadnjim znakom sirene poskrbel Blaž Janc, z devetimi goli prvi strelec tekme v dvorani Topsportcentrum, ki so jo zgradili leta 2007. Dvajset sekund pred koncem si je dvominutno izključitev pridelal Borut Mačkovšek, kljub temu pa je Dean Bombač v zadnjem nizozemskem napadu preprečil podajo in Slovenci so kljub katastrofalni predstavi vendarle strli odpor zelo žilavih Nizozemcev.

»Kaj sem po tekmi rekel nizozemskemu selektorju? Opravičil sem se mu, ker smo jih premagali, kajti igrali so lepše in boljše od nas. Prvo in edino naše vodstvo je bilo dovolj za zmago, ampak včasih je tudi tako treba zmagati. V mnogih stvareh so nas Nizozemci marsikaj naučili in nam dali lekcijo, a z veliko mero sreče smo se vendarle izvlekli,« je po minimalni zmagi dejal selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović. Reprezentant Dean Bombač je dodal: »Na Nizozemsko smo prišli po zmago in jo z zelo velikimi težavami tudi dosegli. Skoraj vsi smo igrali slabo, a upam, da bo to dobra šola za naprej. Želeli smo in se trudili, toda igra nam ni nikakor stekla. V zadnjem delu tekme smo se le zbrali, ko je bilo to najbolj potrebno, in zmagali na račun individualne igralske kakovosti. Toda tekma bi se lahko končala drugače in tudi Nizozemci bi si to verjetno tudi zaslužili.«

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, skupina 4, tretji krog: Nizozemska – Slovenija 26:27 (12:11), Estonija – Latvija 18:24 (11:10). x

Nizozemska – Slovenija 26:27 (12:11) Dvorana Topsportcentrum, gledalcev: 1500, sodnika: Bonifert in Olah (Madžarska). Nizozemska: Ravensbergen (1 obramba), Eijlers (3 obrambe), Kooijman, Baijens, Leenders 1, Sluijters 2, L. Steins 3, Schagen 4 (1), I. Steins 1, Schoenaker, Smits 1, Adams, Boomhouwer 8, Jerry 6, Smit, Eijlers, Ten Velde. Slovenija: Lesjak (0 obramb), Kastelic (15 obramb), Blagotinšek 2, Verdinek 4, Henigman, Marguč 3 (1), Janc 9 (4), Dolenec, Poteko 1, Cehte 2, Kodrin 2, Zarabec 2 (2), Špende, Bombač, Mačkovšek 2, Suholežnik. Sedemmetrovke: Nizozemska 3 (2), Slovenija 9 (7). Izključitve: Nizozemska 6 minut, Slovenija 10 minut. Igralec tekme: Urh Kastelic (Slovenija).