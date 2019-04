Se vračamo v 90. leta?

Nekdo od beograjskih novinarjev je prejšnji teden dejal – pri čemer je meril na opozicijo – da če imaš v politiki načrt, da nimaš načrta, to pravzaprav niti ni ne vem kakšen načrt. S to duhovito izjavo se zlahka strinjam, kajti to, da se spustiš v resen politični boj s stališčem »que sera, sera« in pričakuješ, da bo nekdo, ki ga imaš za diktatorja, odstopil, kakor hitro bo videl množico ljudi, je neresno, v nekaterih primerih pa tudi neodgovorno.