Zakaj pravim kitajske politike, ne pa tukajšnje politike do Kitajske? Odgovor je skrajno preprost: Srbija in vse druge države v regiji so za kitajske standarde samo »statistična napaka« oziroma tako majhne, da so največja kitajska mesta dva- ali trikrat večja od njih. Iz tega golega dejstva izhaja tudi neizogiben sklep o asimetričnosti kot osnovni značilnosti bilateralnih odnosov vsake od njih s Kitajsko. Treba je pogledati samo razmerje med uvozom in izvozom. Grobo rečeno, kar koli že si te državice želijo, je končni uspeh skoraj povsem odvisen od kitajskih interesov in namenov.

Kako se to kaže v primeru Srbije?

Srbija se – kot vse druge države v regiji – zaveda pomena, ki ga Kitajska ima in ki ga bo kmalu imela v svetu. Ne da bi se posvečal značilnostim njenega razvoja, bi rekel, da bo 21. stoletje po vsem tem, kar vidimo zdaj, stoletje Kitajske. Samo enotna politika Zahoda, ki bi to zavestno onemogočala, bi lahko preprečila ali za nekaj časa preložila tak razvoj. Toda takšna politika je praktično nemogoča, tako zaradi nasprotujočih si interesov zahodnih sil kot tudi zaradi zavestne politike, ki jo vodi Kitajska, da bi to preprečila. Menim, da se lahko kolektivna politika Zahoda do Kitajske vzpostavi samo pod enim pogojem – v primeru, da bi Kitajska (kar bi bilo, če se spremlja njeno politiko v zadnjih desetletjih, skoraj nemogoče pričakovati) začela voditi odkrito ofenzivno politiko v raznih delih sveta, tudi v tistih, ki jih imajo zahodne sile za svoja nedotakljiva interesna območja.

Seveda to ne pomeni, da Kitajska ne bo, kot počne tudi zdaj, vodila aktivne politike do posameznih držav in regij po vsem svetu – kar se trenutno najbolj vidi v Afriki – a bo nadaljevala to početje na način svojevrstne mehke moči, predvsem z gospodarskimi sredstvi. Temu bi lahko rekli kupovanje naklonjenosti (ne pa tudi proizvodov iz te države) ali kaj podobnega, pri čemer kitajski vrh zavestno vodi politiko javnega laskanja posameznim narodom oziroma državam in njihovim voditeljem in si tako pri njih kupuje ugodna stališča javnega mnenja, ki se mu domače elite težko zoperstavijo (če to sploh želijo). Temu pomaga tudi dejstvo, da Kitajska ne sodi med tiste države, ki imajo v nerazvitih delih sveta hipoteko kolonialne sile iz preteklosti oziroma hegemonistične sile iz obdobja hladne vojne.

Poleg tega kitajski voditelji tem državam zavestno ponujajo navidezni partnerski odnos. Od udeležencev v pogovorih s kitajskimi visokimi predstavniki lahko slišimo, da Kitajci ne čakajo, da bi jih za posle prosili, ampak sami vprašajo, pravzaprav skoraj ponujajo, kako lahko pomagajo oziroma katere (vedno velike) projekte bi lahko financirali. V primeru Srbije so bili to večinoma infrastrukturni projekti, a zdaj se to spreminja – Kitajci ponujajo sodelovanje celo na področju visoke tehnologije, tako civilne kot vojaške. In kdo, ne samo od tukajšnjih politikov, bi lahko zavrnil takšne ponudbe? Zagotoviti nastajanje novih delovnih mest je velik uspeh, navajati vsote denarja, ki bodo prišle iz Kitajske in zaradi katerih se ti tresejo roke in noge, kot pravi Vučić, da se je zgodilo njemu, pa se zdi kot pravo zmagoslavje.

Toda ali je res vse tako idilično? Racionalni analitiki opozarjajo na metode, ki jih uporabljajo Kitajci. Med njimi je najbolj značilna zahteva, da velika dela izvajajo njihova podjetja in da za to večinoma uporabljajo kitajsko delovno silo. Povedano drugače, domačim podjetjem ostanejo samo drobtinice od kolača. Prav tako doslej niso pokazali pripravljenosti, da bi omogočili uporabo najmodernejše tehnologije, ki jo tudi sami težko razvijajo, ampak je šlo za že znane tehnološke prijeme. Ali se to zdaj res spreminja? Za natančen odgovor je treba skrbno preučiti sporazume, podpisane med Vučićevim obiskom. Ne samo zaradi navade tukajšnjih politikov, da vse, o čemer se pogovarjajo, prikazujejo tako, kot jim najbolj odgovarja, ampak tudi zaradi kitajske navade, da se na takšne javne nastope ne odzivajo, tudi ko dobro vedo, da ne ustrezajo tistemu, o čemer so se dogovorili. Naj jim bo, menda pravijo v skladu z znano izjavo Deng Xiaopinga pred pol stoletja, na domačem terenu morajo pokazati ugoden rezultat in ni pomembno, ali je njihova zgodba resnična ali ne, pomembno je, da mi dobimo, kar smo hoteli.

Bojim pa se, da ima v primeru Srbije Kitajska neki zelo velik interes – da bi iz nje naredila, če uporabim vojaški izraz, mostišče za gospodarski in do neke mere tudi politični prodor v države ne le regije, ampak tudi Evrope. Ta tako imenovana strategija otoka ni nič novega v njihovi politiki po vsem svetu, nova je samo odločitev, da se v to intenzivneje kot doslej vključi Srbijo. Ali to pomeni, da na Kitajskem ocenjujejo, da negotova evropska prihodnost naše države ustvarja priložnost za njih? Zelo verjetno, saj za države, kot je Srbija – gospodarsko zaostale in neodločne, da bi to radikalno spremenili z lastnimi silami – »prijateljska pomoč« takšne sile, kot je Kitajska, predstavlja »ponudbo, ki je ni mogoče zavrniti«.

Zato ne smemo biti presenečeni, da se srbski voditelji tresejo od treme pred kitajskim voditeljem. V resnici ali pa metaforično. Račun bo prišel pozneje, do takrat pa se bomo že česa domislili.

*Kitajska pred vrati!