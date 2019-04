Pri Kia motors Slovenija so se opravičili. Kriv je bil, tako trdijo oni, avtomatski sistem, »človeški« pa je napako hitro popravil. »Matej, hvala za informacijo. Smo že preverili, kdo nam jo je zagodel, in očitno avtomatskim sistemom ni zaupati… Se opravičujemo in posipamo s pepelom. Vaš ne je bil uslišan in ne greste v naslednji krog. Vse dobro in želimo vam čim manj zabasan e-poštni predal,« so poduhovičili, Špehar, ki mu ni bilo do smeha, pa je še enkrat zagrozil s sprejem in za konec dal vedeti, da ga v vožnjo Kie ne bo prepričal nihče, niti Branko Đurić - Đuro, ki nastopa v njihovih oglasih.