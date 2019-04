Odlično, tri cente ceneje!

Boj za potrošniški denar je trd, o tem ni dvoma. Limanice, s katerimi trgovci lovijo kupce, pa so vse bolj neverjetne. Od tistih, da ob nakupu nad 20 evrov dobiš osebno tehtnico ali kakšen plastični gospodinjski aparat za en evro, do takih, ki obljubljajo najnižje cene. Saj veste, če drugje najdete enak izdelek po višji ceni, vam razliko vrnejo in podobno. Sedaj pa pokažite junaka, ki bo šel od trgovine do trgovine in gledal cene prav tistega praška, ki ga je kupil najceneje.