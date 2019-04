Delegacija parlamentarne komisije je sicer v okviru obravnave prisluhov v arbitraži in prisluhov slovenskim medijem oz. hrvaškim poskusom, da bi preprečili objavo tovrstnih informacij, v sredo šla tudi na sedež Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), kjer so si ogledali še dodatne dokaze. Zajeli so dokaze od leta 2015 do 2019.

Kot je v današnji izjavi za STA po seji vlade povedal Erjavec, je prav, da se razjasni, zakaj je sploh prišlo do pogovorov med Drenikovo in Sekolcem. Ponovno je zatrdil, je ministrstvo za zunanje zadeve sprejelo vse potrebne ukrepe glede varnosti in zaščite komunikacije, Sova pa je člane projektne skupine in druge v arbitražnem postopku poučila, kako naj delujejo. Zato mu ni razumljivo, zakaj je prišlo do prisluškovalne afere.

»Očitki, da ministrstvo ni poskrbelo za varno komunikacijo med arbitrom in agentko, so nesprejemljivi, saj arbiter ne bi smel z nikomer komunicirati, zlasti pa ne s strankami v postopku,« je poudaril Erjavec. Če bo sam povabljen pred komisijo, se bo odzval, je napovedal, a dodal, da kaj več od tega, kar je že večkrat povedal javnosti, ne bo mogel povedati. Po Erjavčevih navedbah je direktor Sove Rajko Kozmelj na seji vlade minuli teden pojasnil zadeve glede prisluhov v sami arbitraži oziroma da so prisluškovale hrvaške obveščevalne službe, na svetu za nacionalno varnost pa tudi glede prisluhov o poskusih hrvaškega medijskega vplivneža Ivana Tolja v imenu hrvaške vlade, da POP TV ne bi objavil prispevka o tem, da je za arbitražne prisluhe odgovoren Davor Franić oz. Davor Mehanik.

Na vprašanje, ali so za slednje dobili dokaze, je Erjavec odgovoril: »Direktor Sove me je prepričal, da to temelji na dejstvih. Če zložimo vse okoliščine, ni razloga, da ne bi verjeli, da se je res tako zgodilo.« Ob tem je spomnil, da so bili ti posnetki javno objavljeni. »Te ideja mu verjetno ni prišla sama po sebi, gotovo mu je to kdo naročil,« je prepričan Erjavec glede poskusa vpliva hrvaških oblasti na poročanje POP TV. Glede na to, da so se zadeve začele kopičiti, je po Erjavčevi oceni tudi prav, da je premier Marjan Šarec sklical svet za nacionalno varnost in da je tudi predstavnik največje opozicijske stranke lahko iz prve roke prejel informacije, ki so jih ministri glede prisluhov v sami arbitraži prejeli na vladi.

Sicer pa tudi Erjavec izpostavlja, da bi bili zelo naivni, če bi mislili, da v Sloveniji ni obveščevalnih dejavnosti. A ob tem opozarja, da kultura samozaščite v Sloveniji ni na posebej visoki ravni: »Vidimo, da včasih kakšne zadeve kar sami izdajamo, kakšni interni ali zaupni dokumenti radi prihajajo v javnost,« je dejal.