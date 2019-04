V košarkarskem državnem prvenstvu se je v ligi za obstanek boj za prvi dve mesti, ki peljeta v četrtfinale, zaostril. Zlatorog je z zmago Ilirijo pahnil v drugo ligo, skupaj s Šentjurjem in Šenčurjem pa ima zdaj po sedem zmag in pet porazov. Do konca lige za obstanek so še trije krogi, zato bo dogajanje izredno zanimivo. Pri Laščanih je bil prvo ime njihov najboljši posameznik v letošnji sezoni Nejc Barič. 20 točkam je dodal še po osem asistenc in pet skokov, s statističnim indeksom 25 pa je bil izbran tudi za Dnevnikovega igralca kroga.

Enak statistični indeks je zbral tudi Rashun Davis, ki je k zmagi Rogaške proti Heliosu prispeval 20 točk, sedem asistenc in pet skokov ter s tem pristal na drugem mestu. Tretjega je zasedel Marko Popadič (zmaga Šenčurja proti Šentjurju, 18 točk in 11 skokov), četrtega Marko Jagodić - Kuridža (zmaga Primorske proti Hopsom, 12 točk, deset skokov in pet asistenc) in petega Aleksandar Lazić (zmaga Olimpije proti Krki, 13 točk in šest skokov).