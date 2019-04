Športna redakcija Dnevnika skupaj s strokovnimi sodelavci Petrom Vilfanom, Dragišo Drobnjakom in Sašem Ožboltom v petem krogu drugega dela državnega prvenstva z izbiro najboljšega posameznika ni imela težav. To je brez najmanjšega dvoma postal košarkar Ilirije Larry Demetrius Williams. Američan je bil na dvoboju proti Šenčurju nerešljiva uganka za goste, saj jim je zgolj v prvem polčasu nasul 22 točk, v drugem pa še 18. V slogu najboljšega strelca letošnje sezone lige NBA Jamesa Hardna je tekmo končal s kar 40 doseženimi točkami, 15 skoki in valorizacijo 49.

Čeprav se je 30-letnik tokrat izkazal kot izjemen strelec, je med igranjem za univerzo Wake Forest blestel tudi kot odličen obrambni košarkar. V letih 2009 in 2010 je bil namreč izbran v najboljšo obrambno peterko divizije Atlantic Coast v ligi NCAA, leta 2013 pa je, zanimivo, postal tudi prvak v zabijanju v razvojni ligi lige NBA. V njej je nastopal šest let, leta 2017 pa prvič odšel v tujino in oblekel dres finskega kluba Torpan Pojat. Ljubljanski Iliriji se je pridružil lani, odtlej pa v prvenstvu odigral 17 tekem, na katerih je v povprečju dosegel 16,9 točke.

Na drugem mestu je v tokratnem izboru pristal igralec Heliosa Jan Mahkovic, ki je za zmago nad Hopsi s Polzele prispeval 36 točk in šest skokov, tretji je bil Olimpijin Aleksandar Lazić (zmaga nad Rogaško, 16 točk in 10 skokov), na četrtem mestu je končal Zlatorogov Michael Gant (poraz proti Šentjurju, 23 točk in devet skokov), na petem pa Gantov tekmec v petem krogu Davor Konjević (29 točk, sedem skokov in pet podaj).