Memorandum predvideva stalno komunikacijo in krepitev sodelovanja med Hrvaško in Huaweijem na področju razvoja rešitev za pametna mesta, a tudi širšo izmenjavo strokovnih znanj in industrijskih standardov ter možnost sodelovanja strokovnjakov na dogodkih na temo digitalnih tehnologij na Hrvaškem in Kitajskem, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Direktor Huawei Technologies za Hrvaško Zhang Heng je ob podpisu memoranduma izrazil upanje, da bodo z dokumentom okrepili medsebojno sodelovanje ter na najboljši način pokazali, kaj lahko Huawei ponudi pri digitalni preobrazbi države in razvoju umetne inteligence.

Hrvaški državni sekretar za digitalno družbo Bernard Gršić pričakuje, da bo Hrvaška s sodelovanjem uresničila hitrejši razvoj digitalne družbe in gospodarstva. Izpostavil je, da je Huawei eno največjih globalnih podjetij, ki letno vlaga od 15 do 20 milijard dolarjev v raziskave in razvoj. Kot je dodal, je imela družba lani tudi 107 milijard dolarjev prihodkov.

V luči očitkov, ki letijo na Huawei iz ZDA in nekaterih drugih zahodnih držav, je pričakovati, da bosta EU in zveza Nato vsekakor pozorni na razvoj sodelovanja med članico Hrvaško in kitajskim velikanom pri razvoju mobilnega omrežja 5G in morebitnih nevarnosti uhajanja podatkov Kitajski ali tretji strani, ki bi jih to lahko prineslo.