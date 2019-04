Serija P je velika prodajna uspešnica. Nagovarja nekoliko mlajše uporabnike ali pa vsaj mlade po duši. Stavi predvsem na fotografijo, stil in lahkoten življenjski slog. Po besedah ključnih ljudi v največjih evropskih mobilnih operaterjih si z novim modelom obetajo rušenje že tako uspešnih prodajnih statistik. Zelo samozavestno so zatrjevali, da je novi telefon napredek mobilne industrije, tudi samo geslo kampanje, ki je spremljala dogodek – »rewrite the rules of photography« (preoblikujte pravila fotografije) –, je ves čas nakazovalo prav to. Nekaj novega. Nekaj svežega.

Navkljub smernicam, ki jih nakazuje nova generacija prepogljivih mobilnih telefonov, se že nekaj časa zdi, da je klasičen pametni telefon že dosegel stopnjo evolucije, kjer kaj več res ne moremo pričakovati. Vendar Huaweiju še vedno zelo dobro uspeva svoje produkte mamljivo zapakirati.

V čem je P30 poseben – kamera

P30 in P30 pro od drugih konkurentov izstopata. Prva velika reč je seveda kamera – praktično najpomembnejša lastnost mobilnih telefonov dandanes. Kamera na najboljšem modelu (P30 pro) namreč omogoča največjo optično povečavo (5-kratno) med vsemi mobilnimi telefoni doslej.

Če si tehnično predstavljate, so potrebne za povečavo slike pri fotoaparatih določene leče: večja je povečava, več leč načeloma potrebuješ. Ker bi bil telefon z lečo, ki z nekaj centimetri štrli iz ohišja, popolna katastrofa, so Huaweijevi inženirji to zagato rešili kar s periskopom. Lečo za povečavo so namreč namestili vzdolž notranjosti ohišja in z zrcalom dosegli, da je vse skupaj neopazno in zapakirano v povsem običajno telefonsko ohišje.

P30 pro je na lestvici DxOMark, ki velja za zlato merilo kakovosti na tem področju, dosegel trenutno rekordno število točk (112). Največji konkurent, samsung galaxy S10 plus, jih je zbral 109.

Nova telefona uvajata še širokokotno kamero, P30 pro uvaja posebno globinsko tipalo ToF (time of flight) za boljšo zameglitev ozadja, impresivno pa so se lotili tudi nočnih posnetkov. Telefon uvaja nov pristop, ki ne temelji na osnovnih barvah RGGB (rdeča, zelena, zelena, modra), temveč na RYYB (rdeča, rumena, rumena, modra). To povečuje občutljivost kamere na svetlobo za 40 odstotkov oziroma omogoča uporabo občutljivosti ISO do neverjetnih 409.600. Kot so ponazorili na primeru, je odslej mogoče jasne in svetle slike zajemati praktično v popolni temi. P30 pro ima hkrati eno najboljših stabilizacij videa pri polni ločljivosti.