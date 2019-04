Napadalec je orožje, ki ga je uporabil v napadu, pridobil po zakoniti poti.

»Ne morem doumeti, kako je bilo mogoče orožje, ki lahko povzroči tako veliko smrti, v tej državi pridobiti zakonito,« je pred poslanci danes povedala premierka Jacinda Aredrn, ki so jo kmalu po napadu obvestili, da je napadalec orožje pridobil zakonito, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je dodala, je odločitev o spremembi zakonodaje o orožju sprejela v prepričanju, da jo bo parlament pri tem podprl. »Tu smo, le 26 dni potem, ko je najbolj uničujoči teroristični napad ustvaril najtemnejše dni v zgodovini Nove Zelandije. Tu smo kot skoraj povsem enoten parlament,« je dodala.

Zakonodajo je namreč parlament sprejel z 119 glasovi za in le enim proti.

Zakonodaja naj bi v veljavo stopila že v petek

Prenovljena zakonodajo bo po pričakovanjih v veljavo stopila že v petek, ko jo bo podpisala novozelandska generalna guvernerka Patsy Reddy.

Lastniki orožja, katerega posedovanje bo po novem nezakonito, bodo imeli do konca septembra čas, da ga predajo policiji. Gre za polavtomatske puške vojaškega stila, jurišne puške in več delov orožja, kot tudi pripadajoče nabojnike in strelivo.

Novozelandska vlada sicer še dokončuje pravni okvir, po katerem bo to orožje od lastnikov odkupila. Stroške ocenjujejo na 200 milijonov novozelandskih dolarjev oz. 120 milijonov evrov.

V povezavi z orožjem novozelandska vlada pripravlja še en zakonodajni sveženj, ki bo posegel na področje registra orožja, izdajanja licenc in policijskega preverjanja.