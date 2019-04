Slikovito dolino Poljanske Sore krasi lepotica v vasi Brode. Tako je mogoče imenovati Vrbanovo domačijo v vasi Brode, malo proč od Škofje Loke. Kot pravi lastnica Slavica Peternelj, sta z možem srečna, ker je dom mnogih rodov rešen pred propadom. Ne samo to: prenova hiše je dobila posebno priznanje za arhitekturno prenovo, ki ga podeljuje Šola prenove in tako nagradi različne poskuse ohranjanja dediščine. Vse priznanje gre seveda tudi avtorju prenove, arhitektu Alešu Hafnerju.

Kot pravi Slavica Peternelj, je vesela priznanja za njihov trud. Leta in leta je trajala prenova domačije, na kateri je živela njena teta, ki ji je zapustila premoženje in tudi volilo: uporabi podarjeno za obnovo! »Sledila sem njeni volji in bila vesela, da je prenovo dočakala, zdaj je ni več med nami,« pripoveduje lastnica stavbe, ki osupne z vsem: lego v slikovitem okolju, ohranjenostjo in tudi impozantnostjo kmečke domačije. Prenova je terjala ogromno volje, truda, denarja, potrpljenja, zato je toliko pomembneje, da je v zadovoljstvo tistim, ki so Vrbanovi domačiji zopet vdahnili utrip življenja: »Takšna prenova stane več kot nova hiša in ni jih bilo malo, ki so ob našem početju zmajali z glavo. Sama sem delala v prosveti, do naše dediščine imam poseben odnos.«