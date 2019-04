Zaradi zapore dela Litijske ceste bo obvoz za vozila, katerih masa ne presega 3,5 tone, in za avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po vzhodni ljubljanski obvoznici, Zaloški cesti in Kajuhovi ulici.

Mestni avtobusi na liniji 13 bodo v času zapore vozili po Hruševski cesti, ustavljali pa bodo na vseh rednih postajališčih obvozne trase. Na postajališčih Emona, Rast in Hrušica ne bodo ustavljali, so pojasnili na občini.

V okviru projekta Čisto zate namerava občina do leta 2021 urediti kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev. Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68-odstotna, do konca leta 2017 so jo povečali na 88 odstotkov, s projektom Čisto zate pa jo nameravajo povečati na 98 odstotkov, so dodali na Molu.

Udeležence v prometu na občini prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.