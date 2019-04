Aleja bo ponujala 80 trgovin številnih blagovnih znamk, med njimi bodo Interspar, Müller, Big Bang, XYZ, H&M, Hervis, Mass, Calzedonia, Max&Co., S.Oliver, Tommy Hilfiger, Pandora, Intimissimi, Superdry in Buzz. Doslej je sicer oddanih več kot 95 odstotkov površin, je pojasnil Pugelj, sicer tudi direktor ljubljanskega Cityparka.

Poleti v Citypark prihaja Primark

Na novo po njegovih besedah prihaja blagovna znamka Sport Vision. »S tem SES dokazuje, da je prva lokacija, prva pot, ki jo začenjajo tuje blagovne znamke na slovenskem trgu, tako je bilo tudi v preteklosti,« je poudaril Pugelj in dodal, da bodo poleti v Citypark, ki tudi sodi pod okrilje SES, pripeljali Primark.

V SES po njegovih besedah vidijo prihodnost središč v multifunkcionalnosti, ki ne vključuje samo nakupovanja, temveč nudi užitke v kulinariki, preživljanju prostega časa in kulturnem udejstvovanju. »To še posebej velja za lokacije, kot je Šiška, ki so znotraj središč. In tako je zasnovana tudi Šiška,« je dodal.

To bo peti center SES v Sloveniji, Aleja z 32.000 kvadratnih metrov površin za oddajo pa je zasnovana v treh nadstropjih z dvema podzemnima garažama. Aktivna ozelenjena streha centra bo na 6200 kvadratnih metrov površine med drugim obiskovalcem nudila igrišča za odbojko, košarko in nogomet, fitnes park in tekaško progo.

Aleja bo poskrbela tudi za kolesarje, nudila bo namreč kolesarski poligon z grbinami oz. pumptruck, ki bo imel dve stezi, dolžine približno 50 metrov in 125 metrov. Pred središčem bo urejenih tudi 200 parkirnih mest za kolesarje, od tega jih bo 100 pokritih.

Posebnost Aleje bo tudi, da bo obiskovalcem ponudila prvi pravi oddelek z raznovrstno kulinariko, imenovan Foodcourt. Na približno 2300 kvadratnih metrov površin bodo na voljo različne restavracije s postrežbo ter ponudniki hitre prehrane in prigrizkov. Ob tem se bodo na 800 kvadratnih metrov površin raztezale kavarne.