Navalni je bil od februarja 2014 v hišnem priporu, ko je potekala preiskava proti njemu in njegovemu bratu zaradi obtožb o poneverbi več milijonov rubljev. Sodišče v Strasbourgu je presodilo, da je bil namen hišnega pripora, kot tudi drugih ukrepov, »omejiti njegove javne dejavnosti«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Omejitve, vključno s tistimi glede komunikacij, so bile nesorazmerne z obtožbami,« so poudarili na sodišču ter ocenili, da je Moskva kršila evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ko gre za pravico do svobode in varnosti ter svobodo izražanja. Moskvi so naložili, da mora Navalnemu plačati 20.000 evrov odškodnine in 2665 evrov sodnih stroškov.

Navalni je razsodbo pozdravil kot zmago, ki bo imela »pomemben vpliv na tiste v Rusiji, ki so ves čas izpostavljeni tovrstnemu brezzakonju«.

Kremelj je razsodbo označil za »nepričakovano« in sporočil, da se je z njo le težko mogoče strinjati. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer dodal, da je pravosodno ministrstvo tisto, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami.