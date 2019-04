Dva natečaja

Časnik Večer je objavil razpis za večernico, nagrado za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo. Zanjo se lahko potegujejo vsa izvirna pesniška, prozna in dramska besedila za otroke in mladino, ki so izšla v preteklem letu v knjižni obliki pri kateri od slovenskih založb ali v samozaložbi.