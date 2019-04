Večno hvaležni partizanom in domačinom za pomoč

Ob 75-letnici padca zavezniškega letala in reševanja desetih ameriških letalcev so v bližini Gracarjevega turna pri Šentjerneju v soboto odkrili spominsko ploščo. Dogodka, ki so ga pospremila tudi vojaška letala in padalci, se je udeležilo več sto ljudi, med njimi tudi tisti, ki se še dobro spominjajo padca bombnika liberator B-24 na cvetno nedeljo leta 1944.