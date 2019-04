Na »oder« povsem nove Bolder scene v Ljubljani, največjega balvanskega centra v Sloveniji, so prejšnji teden drug za drugim prihajali članice in člani slovenske reprezentance v športnem plezanju in »vrsta« se kar ni končala. V letošnji sezoni, ki se je začela prejšnji konec tedna v švicarskem Meiringenu, bo slovenske barve zastopalo 11 plezalk in 9 plezalcev: Janja Garnbret, Katja Kadić, Tjaša Kalan, Mia Krampl, Julija Kruder, Vita Lukan, Mina Markovič, Lučka Rakovec, Urška Repušič, Lana Skušek in Tjaša Slemenšek ter Martin Bergant, Matic Kotar, Jernej Kruder, Anže Peharc, Luka Potočar, Milan Preskar, Zan Sudar, Domen Škofic in Gregor Vezonik. »Prvotni cilj je, da ostanemo ena najboljših reprezentanc na svetu in da k zvenečim imenom v reprezentanci dodamo še kakšno,« je dejal selektor reprezentance Gorazd Hren.

V lanski sezoni so fantje in dekleta dosegli najboljše rezultate doslej. Na največjih tekmovanjih so osvojili 29 medalj, precej več je bilo seveda uvrstitev v finale, še boljši izkupiček pa je izborila mladinska reprezentanca s 33 medaljami. Z devetimi zmagami v svetovnem pokalu je bila Slovenija vodilna država, v pokalu narodov je bila v balvanih druga, v težavnosti pa tretja. Letošnje leto čakajo tekmovalce poleg svetovnega in evropskih prvenstev še kvalifikacije za olimpijske igre Tokio 2020. Imena prvih tekmovalcev na olimpijskih igrah bodo znana po vrhuncu letošnje sezone, avgustovskem svetovnem prvenstvu na Japonskem, preostalih pa novembra, po posebnem kvalifikacijskem tekmovanju v Franciji, ki se ga bo udeležilo le 20 najboljših s svetovne jakostne lestvice. »Seveda želimo zapolniti kvoto dveh tekmovalk in dveh tekmovalcev za Tokio,« je dodal Hren.

Po prvem sklopu tekmovanj v balvanih se bodo poleti začele še tekme v težavnosti, vmes pa bodo tudi tekme v hitrosti. »Za tekmovalce, ki se bodo poskušali uvrstiti na olimpijske igre, bodo pomembne prav vse tekme svetovnega pokala,« je povedal pomočnik selektorja in trener Luka Fonda, njegov kolega Urh Čehovin, ki je s pripravljenostjo ekipe zadovoljen, pa dodal, da so imeli ob intenzivnem treningu balvanov tudi več močnih reprezentančnih treningov hitrosti. Konec aprila bo v Celju tudi prvo državno tekmovanje v olimpijski kombinaciji.

»Najbolj uveljavljeni mladinci so z eno nogo že v članski reprezentanci, zato je ena naših najpomembnejših nalog, da poskrbimo za ustrezen dotok novincev in njihovo čim hitrejšo vključitev v mladinsko ekipo,« je povedal Anže Štremfelj, selektor mladinske reprezentance, za katero je letos najpomembnejše tekmovanje avgustovsko svetovno prvenstvo v Arcu, septembra in oktobra pa evropsko prvenstvo v balvanih, težavnosti in hitrosti.

So Slovenke lahko še boljše? Ko imaš pri rosnih dvajsetih letih v žepu tri naslove svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah športnega plezanja in si že tretjič zapored skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji, je javnost težko potešiti s kakšno novo obljubo – razen da si želiš ponoviti lanske rezultate. In da boš zaradi olimpijskih iger posvetil več treninga tudi hitrosti, ki lahko odločilno premeša karte. »Super bi bilo, če bi bila med top tremi kombinatorkami v hitrosti,« je dejala šampionka Janja Garnbret. Zmerno napreduje tudi v učenju japonščine, ki ji bo, glede na to, da je velik magnet za japonske novinarje, prihodnje leto v Tokiu zagotovo prišla prav. Optimistična balvanistka Katja Kadić, lani peta v skupnem seštevku svetovnega pokala, ima za glavni cilj neposredno uvrstitev na tekmo življenja v Tokiu, zato se bo v pokalu poleg balvanov udeležila tudi nekaterih tekem v hitrosti in težavnosti. V končni razvrstitvi svetovnega pokala v težavnosti so bile lani v prvi deseterici poleg zmagovalke Garnbretove še tri Slovenke – Tjaša Kalan na šestem, Mina Markovič na osmem in Mia Krampl na desetem mestu. Vse tri se bodo letos posvečale predvsem težavnosti, čeprav trenirajo tudi balvane in hitrost. Kramplova, lani evropska mladinska prvakinja v balvanih, bo prvi del sezone posvetila balvanskim tekmam, kot je dejala, še več pozornosti pa bo posvetila svoji dominantni disciplini težavnosti. Osemnajstletna Vita Lukan, lanska mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in bronasta v balvanih, bo letos veliko tekmovala, saj se namerava že bolj osredotočiti na članske tekme. Lani je osvojila tudi srebro na mladinskih olimpijskih igrah. »Na tem tekmovanju se je jasno videlo, da sistem ne dopušča napak, sploh če v eni disciplini nisi pri vrhu. Pri meni je to hitrost,« je povedala in dodala, da bo vseeno raje ohranjala visoko raven pripravljenosti v težavnosti in balvanih, predvsem pa bo pazila, da konča sezono brez poškodb.

Alfa moška konkurenca Adutov ne bo manjkalo niti med moškimi. Gregor Vezonik je lani v balvanih osvojil prvo zmago v svetovnem pokalu in bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. Kot je povedal, se bo drugače kot večina sotekmovalcev, ki bodo zaradi olimpijskih iger tekmovali v vseh disciplinah, osredotočal le na balvansko plezanje. Domen Škofic, lani tretji v svetovnem pokalu v težavnosti, cilja na olimpijske igre, balvane že tako obilno trenira, opravil pa je tudi že več treningov hitrosti. Redno trenira skupaj s svojo intimno partnerico Garnbretovo. Uvrstitev na olimpijske igre je prioritetni cilj tudi za Jerneja Kruderja, ki je lani kot prvi Slovenec zmagal v svetovnem pokalu v balvanih. Tudi v novi sezoni želi uživati v tekmah, poudaril pa je, da je v moški konkurenci 50 tekmovalcev, ki so sposobni zmagati na posamezni tekmi. Kot velik ljubitelj skalnega plezanja se bo moral zaradi obilice tekem odpovedati nekaterim vročim željam, vseeno pa bo poleti poskušal splezati Voie Petit, najtežjo dolgo visoko ležečo smer na tritisočaku Grand Capucinu. Po uvodnih spomladanskih tekmah v balvanih se bo svetovni pokal 4. julija nadaljeval s prvo tekmo v težavnosti, vrhunec bo sredi avgusta na Japonskem, novembra pa bo še kvalifikacijska tekma za olimpijske igre v Franciji. Šest letošnjih najpomembnejših tekem, poleg tekem svetovnega pokala in svetovnega prvenstva še evropsko prvenstvo septembra na Poljskem in oktobra na Škotskem, si bo mogoče ogledati v prenosu Televizije Slovenija, prve nacionalne televizije na svetu, ki bo prenašala izbor tekem v športnem plezanju.