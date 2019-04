Nova izdaja vodnika po Kraškem robu je še obsežnejša, saj se območju pridružujeta vipavska in goriška regija s plezališči Vipava, Vipavska Bela, Dolge Njive, Lijak in bolderiščem Vitovlje. »Kot vedno se trudimo vsako izdajo izboljšati in dvigniti na višjo raven,« pravi avtor vodnika Jurij Ravnik, plezalec, znan tudi kot selektor in trener paraplezalne reprezentance Slovenije, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku pomembno pripomogel k bronastima kolajnama paraplezalcev Tanje Glušič (v kategoriji omejitve vida) in Gregorja Selaka (v kategoriji omejitve gibanja).

Novi vodnik Kraški rob obsega 20 plezališč z več kot 2600 smermi v Sloveniji in Italiji. Na novo so poslikali in preverili tudi vsa druga plezališča: Osp in Mišjo peč, Črni Kal, Črnotiče in Risnik na slovenski ter Napoleonsko cesto, Križ, Obalno cesto, Nabrežino, Katro pečino, Sesljan, Doberdob in Glinščico na italijanski strani. »Vodnik je oblečen v trpežnejše platnice s priročnim trakcem, ki bo prišel prav, saj se je zredil že na poštenih 432 strani,« pravi založnik. »Marsikomu bo zagotovo všeč, da je v ceno vodnika vključena tudi aplikacija Vertical Life, s katero lahko na svojem mobilnem telefonu dobite dostop do vseh plezališč v knjigi.«

Vodnik natančno, zabavno in informativno pokriva vsa plezališča v regiji, s posodobljenimi ocenami in linijami smeri, od katerih je vsaka označena na fotografiji – skici, pogosto z več kotov. Vodnik kombinira panoramske fotografije, posnete s kvadrokopterjem od daleč, in praktične fotografije pogleda izpod stene, kakršnega ima plezalec, ko v plezališču išče smer.

Vsebini vodnika je dodanih tudi veliko informativnih tekstov o zgodovini, kulinariki in naravi pa tudi plezalski nasveti, intervjuji s pomembnimi plezalci in zabavne zgodbe za prosti čas. Na koncu je objavljen še priročen seznam smeri po plezališčih, ne gre prezreti niti dodatka »rest day« z namigi, kaj se plezalcu splača obiskati in pogledati, ko ne pleza.

»V prenovljeni izdaji bodo na svoj račun prišli tudi plezalci s slabšim vidom, saj so pisava, predstavitvena stran in fotografije sten občutno zrasle,« pravi Jurij Ravnik. »Opis plezališča je poleg praktičnih ikon razdeljen na pregled vremenskih razmer, sloga plezanja, udobja za otroke in varnosti ter primernosti plezališča z namigi za posamezne ravni plezalcev, včasih pa ostane kaj prostora tudi za kak zgodovinski utrinek ali anekdoto. Pri skicah vseh smeri so za lažjo uporabo ocene težavnosti razporejene z različnimi barvami.«

Vodnik je dvojezičen, v slovenskem in angleškem jeziku, zraven so tudi kratki prevodi v nemščino, italijanščino, hrvaščino in francoščino. Z nakupom vodnika boste podprli sklad OSP za preopremljanje slovenskih plezališč. »Po le nekaj obiskih plezališč, opisanih v vodniku, vam gotovo ne bo žal, da ste svoje težko prigarane evre vložili v enciklopedijo plezanja po Kraškem robu in okolici,« pravi Jurij Ravnik. »Vsem dosedanjim uporabnikom pa gre zahvala, da nam s svojo podporo omogočate, da gradimo vizijo vodnika še naprej v korist plezalcev, območja in vseh, ki si delimo Kraški rob.«