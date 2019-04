»Morali bi ukrepati, da bi Američani čim prej umaknili svoje sile iz Iraka, ker kjerkoli so bili prisotni dlje časa, se jih je bilo težko znebiti,« je ajatola svetoval Abdelu Mahdiju. »Trenutno vlada in parlament v Iraku in politične osebnosti niso to, kar bi si ZDA želele. Načrtujejo, da jih bodo odstranili z iraškega političnega parketa,« je dodal.

Abdel Mahdi se je v okviru obiska sestal tudi z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem, ki se je v sosednjem Iraku mudil prejšnji mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington že dlje pritiska na Bagdad, naj omeji odnose s svojo sosedo. Pritiski so se okrepili, potem ko je lani Washington izstopil iz jedrskega sporazuma s Teheranom.

Iran ima z Irakom tesne in hkrati zapletene odnose. Državi sta bili namreč več let v vojni, vpliv Irana v Bagdadu pa se je okrepil po ameriški invaziji leta 2003. Teheran je bil tudi med prvimi, ki se je odzval na pomoč v boju proti skrajni skupini Islamska država in med drugim čez mejo poslal svoje strokovnjake in predstavnike revolucionarne garde. ZDA medtem po pisanju časnika Wall Street Journal razmišljajo, da bi iransko revolucionarno gardo uvrstili na seznam tujih terorističnih organizacij, kar bi še huje zaostrilo odnose med državama. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi odločitev sporočila v ponedeljek.

Pentagon in obveščevalna agencija CIA v takšni potezi sicer ne vidita koristi, saj bi bili po njihovi oceni ameriški vojaki bolj ogroženi, iransko gospodarstvo pa ne bi utrpelo hujše škode.

Na domnevno uvrstitev na seznam terorističnih organizacija se je kritično že odzval iranski zunanji minister Džavad Zarif, češ da bo to le še ena ameriška katastrofa. ZDA je posvaril pred posledicami.

Po njegovi oceni k takšni potezi poziva izraelski premier Benjamin Netanjahu oz. njegovi podporniki v ZDA. Trump bi moral vedeti bolje, kot da se ga zavede v še eno ameriško katastrofo, je tvitnil minister.