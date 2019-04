V Beogradu novi protesti proti Vučiću

V srbski prestolnici Beograd so v soboto potekali novi protesti proti predsedniku Aleksandru Vučiću in vladi. Potekali so večinoma v luči pozivov na velike proteste, ki jih po vsej Srbiji načrtujejo prihodnjo soboto. Po poročanju srbskih medijev so se sobotni protesti zaključili večinoma mirno.