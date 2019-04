Država je transmaščobe omejila s pravilnikom o najvišji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih in določila enoletno prehodno obdobje za prilagoditev. Transmaščobe so namreč po pojasnilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje dokazani dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, zato je treba njihovo prisotnost v prehrani omejiti na čim nižjo raven.

Gospodarstvo je na nov pravilnik pripravljeno, so zagotovili tako v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Sloveniji kot pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Da so pripravljeni na nov pravilnik, so zagotovili tudi trgovci Mercator, Spar in Hofer.

Na to so pripravljeni tudi v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bo izvajala nadzor na trgu. Inšpekcija bo preverjanja izvajala v rednih nadzorih nosilcev dejavnosti in v začetni fazi s posebnim nadzorom določenih tipov proizvajalcev, med njimi zlasti proizvajalcev pekovskega peciva. Živila bo preverjala tudi z vzorčenjem in analizami, so povedali za STA.