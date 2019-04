Emo Novum – kako nastajajo emajlirane posode: Pikice in kari v vsakem gospodinjstvu

V svetu emajla se ni kaj dosti spremenilo. Glavni sestavini, pločevina in emajl, sta isti že stoletje, osnovni postopki proizvodnje, od rezanja, vlečenja, stiskanja do nanašanja emajla, prav tako, še dekor, kari in pike, je prav tak, kot ga lahko vidimo v kakšnem starem filmu ali na posodi naših babic.