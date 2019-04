Končnico so si sinoči kot zadnji trije zagotovili še Panathinaikos, Baskonia in Žalgiris. Danes je bil od Slovencev na delu le še Blažič, ki je z Barcelono gostil Himki. Barcelona je zmagala s 83:74, slovenski košarkar je k zmagi prispeval osem točk in skok v 15 minutah.

Že v četrtek so košarkarji Olimpie Milana izgubili na gostovanju pri Anadoluju Efesu s 95:101 in zapravili možnost za uvrstitev v končnico. Slovenski center v dresu Milančanov Alen Omić je v 14:28 minute zbral šest točk ter šest skokov. Real Madrid Klemna Prepeliča in Anthonyja Randolpha pa je izgubil proti Žalgirisu s 86:93. Anthony Randolph je zbral 17 točk, pet skokov in dve asistenci v 24:27 minute, Klemen Prepelič je dal šest točk, enkrat je uspešno skočil in sedemkrat asistiral, odigral pa je 17:28 minute.

Pari četrtfinala so: Fenerbahče Istanbul - Žalgiris Kaunas, CSKA Moskva - Baskonia Vitoria, Real Madrid - Panathinaokos, Andolu Efes Istanbul - Barcleona.

Končnica evrolige se bo začela v torek, 16. aprila. Ekipe bodo igrale na tri zmage, zmagovalna moštva parov se bodo uvrstila na zaključni turnir četverice, ki bo v Vitorii-Gasteiz.