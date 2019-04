Olimpija in Krka sta se nazadnje srečali 17. marca v Novem mestu, ko so bili z 62:59 boljši domači, ki so si s tem zagotovili obstanek v ligi Aba. Danes pa je v Stožicah Olimpija pokazala drugačen obraz, že na začetku tekme povedla z 9:0, v nadaljevanju vodstvo še povišala in ga obdržala do konca tekme za zanesljivo zmago.

V prvi četrtini so bili košarkarji Olimpije odlični pri metu izza črte, saj so zadeli kar pet od sedmih poskusov za tri točke, dve trojki je zadel Domen Lorbek. V drugi četrtini niso bili tako uspešni, izza črte so zadeli le enkrat, a kljub temu v 15. minuti prišli do vodstva z dvajsetimi točkami razlike, potem pa košarkarji Olimpije več kot dve minuti niso zadeli in Krka se je približala na -15, kar je bil tudi zaostanek Novomeščanov ob polčasu, ki se ji je v drugi četrtini dvakrat uspelo približati na 14 točk.

V tretjem delu igre je Olimpija še bolj pritisnila in na začetku 28. minute povedla z 28 točkami razlike, košarkarji Krke pa so v tem delu igre dali le 11 točk. V zadnji četrtini se razmerje moči na igrišču ni spremenilo in Olimpija je prišla do visoke zmage z 79:60, maloštevilni gledalci pa so v zadnjih treh minutah videli skupno pet trojk na obeh straneh.

Pri Ljubljančanih so štirje košarkarji dosegli dvomestno število točk, s 14 točkami je bil najboljši strelec Domen Lorbek, ki je zadel tudi vse štiri poskuse za tri točke. Pri Krki je 13 točk, od tega 12 v zadnjem delu igre, dosegel Jure Balažič.

Krka bo v prihodnjem krogu, v sredo, 10. aprila, ob 19.00 gostila Helios Suns, Petrol Olimpija pa dan pozneje ob 20.00 Sixt Primorsko, zmagovalko lige Aba 2.