Mehanizacija, digitalizacija in umetna inteligenca bodo v prihodnjih letih prevzemale vse več ponavljajočih se standardiziranih delovnih procesov, kar poraja vprašanje, kakšen bo trg dela in v katera področja naj se mladi glede na spremembe usmerjajo. Ksenija Štrekelj, direktorica iskanja in selekcije pri kadrovski agenciji Adecco Slovenija, je svetovala: »Ko mladi izbirajo nadaljnje šolanje oziroma poklic, je pomembno, da izberejo nekaj, v čemer se vidijo, prepoznajo, kar jim je zares všeč. Ne nekaj, za kar drugi pravijo, da je dobra ali donosna izbira.« Meni, da morajo tudi med šolanjem mladi razvijati kompetence in talente, kar jim lahko pomaga pri nadaljnji usmeritvi. »Včasih se za dobro idejo izkaže praksa oziroma vključitev na trg dela, nato pa nadaljevanje izobraževanja. Tako mnogi ugotovijo, kaj želijo početi v življenju in česa ne. Takšni ljudje so lahko fantastičen kader,« je dejala strokovnjakinja za iskanje in selekcijo človeških virov.

Izobrazba je pomembna, vendar… »Zelo so pomembne tudi izkušnje,« je dejala sogovornica. »Formalna izobrazba nas vsekakor bogati in je temelj, toda izkušnje omogočajo, da se razvijamo ter da dokončno ugotovimo, kaj želimo početi. V Sloveniji imajo mladi odlično možnost, da prek študentskih del preizkušajo različna področja, kar lahko pomaga pri karierni usmeritvi,« je pojasnila. Adecco takšno možnost ponuja prek programa CEO za en mesec, ki prodornega mladega postavi na čelo podjetja. Več o projektu najdete na njihovi spletni strani.

Poklici prihodnosti so poklici sedanjosti Ob izbiri kariere velja upoštevati napovedi glede poklicev prihodnosti. Po besedah Štrekljeve nas v prihodnosti stroji ne bodo izpodrinili, saj bo tudi njih moral nekdo upravljati in tako bo človeška roka pomembna, ne glede na to, kakšna preobrazba nas čaka. »Poklici prihodnosti so poklici sedanjosti,« je poudarila. »Zaradi podaljševanja življenjske dobe bomo potrebovali več medicinskega osebja. Med prednostnimi temami bodo obnovljivi viri energije in avtomobilizem, ki se bo v prihodnosti precej spremenil, ter posledično inženirji z obeh področij. Tudi informacijska tehnologija in različni strokovnjaki s tega področja so nedvomno med najbolj perspektivnimi poklicnimi skupinami,« je naštela.