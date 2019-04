Bojevniki podzemlja: Ena noč v New Yorku

V sedemdesetih in osemdesetih letih sta v Kranju obstajali dve kinodvorani: Kino Center in Kino Storžič. Ne po udobju in ne po programu si nista bili v ničemer podobni. V centru so bili na sporedu filmi »višje« umetniške kakovosti in hollywoodske uspešnice, medtem ko je bil Storžič rezerviran pretežno za železne pesti Buda Spencerja in Terencea Hilla, filme iz (sprva) mehko erotičnih in kung fu franšiz, francoske gimnazijske komedije in kičaste disco muzikale. Nič čudnega torej, da je bil na njegov program preusmerjen tudi film The Warriors (Bojevniki podzemlja), saj je bil sprva povsem spljuvan od filmskih kritikov, ki so ga označili za plitek in presurov pretepaški film z odsotnostjo kakršnekoli družbene kritike. Za čisti šund, za trash! Čas je pokazal, da je film moral samo malce odležati. Danes mu je pripet kultni status. Premierno je bil prikazan 9. februarja 1979.