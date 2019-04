Zasebne šole naj bi si privoščili le še bogati

Predlog ministra Jerneja Pikala, po katerem bi ustavno odločbo iz leta 2014 uresničili tako, da bi obvezni del javno veljavnega programa v zasebnih devetletkah država financirala v celoti, za razširjeni del pa ne bi dala nič, je včeraj na zasebnih šolah burno odmeval. To ni noben kompromis, to je uničujoč predlog, ki deprivilegira otroke na teh šolah in vodi v elitizem za bogate, so si bili edini naši sogovorniki.