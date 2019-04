Nasveti za lažjo izbiro obutve

Izberimo pravo številko! Ko preverjamo velikost čevlja, mora otrok nogo obremeniti s svojo težo. Čevlja pri tem ne zapenjamo, temveč mu stopalo pomaknemo čisto naprej, pri čemer pazimo, da prstkov nima pokrčenih. Če mu pri tem ostaja za prst prostora, bo velikost prava.

Čevelj se mora prilagoditi stopalu in ne obratno. Najbolje je, da je čevelj v predelu pete stabilen, mogoče celo malenkost ojačan, v sprednjem delu stopala pa mora biti dovolj širok, da prstki niso utesnjeni. Najboljši so čevlji brez notranjih podpornih lokov, saj to stopalu omogoča večjo aktivnost. Čevelj ne sme biti pretežek, saj to lahko vpliva na kakovost hoje pa tudi otrokovo željo po aktivnosti.

Izbor naredimo mi, odloči naj otrok. Starši moramo vedeti, kaj je pri izbiri obuvala pomembno in od česa ne odstopamo. Zato je najbolje, da otroku v izbor ponudimo čevlje, za katere vemo, da so primerni in kakovostni. Otroka vključimo na koncu, da dobi občutek, da je sam izbral obuvalo, ki mu je tudi vizualno všeč.

In najpomembnejše – čevelj naj ne bo rabljen. Nošeni čevlji so se oblikovali in obrabili po nogi nekoga drugega. Če rabljen čevelj obujemo otroku, ki šele začenja hoditi, mu s tem vsilimo tudi vzorec hoje nekoga drugega.