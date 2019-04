Otok Komodo, znamenit zlasti po komodoških varanih, zadnjih zmajih na svetu, bodo indonezijske oblasti januarja 2020 zaprle za leto dni. Največji kuščarji na svetu, ki lahko v dolžino zrastejo do treh metrov, težki pa so do 70 kilogramov, na otok privabijo kar deset tisoč turistov na mesec, kar slabo vpliva tako na njegov ekosistem kot na to redko vrsto živali. Kaplja čez rob za indonezijske oblasti je bila razkritje tihotapske mreže, ki naj bi marca z otoka odnesla 41 kuščarjev in jih v tujini prodala za okoli 30.000 evrov. Med zaprtjem otoka bodo oblasti izvedle različne ukrepe za ohranjanje ekosistema, denimo posadili bodo drevesa, in za povečanje števila kuščarjev. Preostali del nacionalnega parka bo za turiste ostal odprt.

Na plaži prepovedana gradnja peščenih gradov

Komodo je le zadnji v vrsti številnih priljubljenih destinacij, ki so bile zaradi množičnega turizma in s tem povezanih posledic (onesnaževanje, nemogoče razmere za lokalne prebivalce, gneča) primorane poseči po drastičnih ukrepih. Ponekod so turistično obremenjenost skušali rešiti s strogo omejitvijo števila obiskovalcev, drugod skušajo z visokimi turističnimi taksami ali celo vstopninami mesta sproti obnavljati, ponekod pa so posledice množičnega turizma destinacije že tako načele, da jim ni preostalo drugega kot onemogočiti dostop do njih. Le tako so namreč lahko ohranili svetovno kulturno, zlasti pa naravno dediščino.

Filipinskemu otoku Boracay, čeprav so ga oktobra lani po pol leta znova odprli za turiste, se letos vendarle raje izognite. Po letih milijonov turistov, ki so čudovit otok pripeljali do roba uničenja, so zagnali obsežen projekt rehabilitacije narave, uvedli omejitev števila obiskovalcev ter stroga pravila in kazni v primeru kršitev – na plažah so prepovedali alkohol, cigarete in celo gradnjo peščenih gradov, omejili so tudi preveč žurersko obnašanje v igralnicah. Za nedoločen čas pa so konec lanskega leta s kitajske strani zaprli bazni tabor pod Mount Everestom. Neotesani turisti so območje namreč preplavili z odpadki, leta 2017 so nabrali kar 8,4 tone smeti, s čimer si je območje prislužilo naziv najvišje ležečega smetišča na svetu. Najvišji vrh sveta je alpinistom z dovoljenji še vedno dostopen, z nepalske strani pa omejitev za zdaj še ni.