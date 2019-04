Del Bleda, ki ga obiskovalci iz smeri Lesc najprej opazijo, ko se pripeljejo v kraj, in se imenuje Seliše, vztrajno dobiva novo podobo. Pred nedavnim so tam odprli novo veliko trgovino Spar. Poleg trgovine je na skoraj 1700 kvadratnih metrih tudi gostinski lokal, ob trgovini lahko parkira 24 vozil, v kleti pa še 64. Delo je v novem objektu, kot pojasnjujejo v Sparu Slovenija, dobilo 32 ljudi.

To je zadnja velika trgovina na Bledu

Trgovina je dobrodošla pridobitev, saj lahko kupci zdaj izbirajo med trgovskimi verigami, v katerih nakupujejo na Bledu. A večje izbire si ne želijo, kar potrjujejo tudi na občini. »Na Bledu ne bomo podlegli pritiskom velikih trgovskih hiš,« pravi župan Janez Fajfar in s tem zanika govorice o novih trgovskih središčih, ki naj bi jih v prihodnje na Bledu gradili veliki trgovci. Prvo večjo trgovino na Bledu, Mercatorjev supermarket, so na Selišah odprli pred dvema letoma. A dodatnih zemljišč, ki bi bila namenjena gradnji trgovskih središč, občina ne bo uredila oziroma tudi na zasebnih zemljiščih skladno z občinskimi prostorskimi načrti ne bo dovolila tovrstnih gradenj, še zagotavlja župan.

Se bodo pa Seliše, kot pravijo na občini, še naprej spreminjale. Pred tovarno Kovinska, ob novi severni razbremenilni cesti, že gradijo nov bencinski servis, ki bo nadomestil bencinsko črpalko pri stavbi policije tik za krožiščem. Na tej lokaciji namreč na Bledu načrtujejo novo osrednjo avtobusno postajo. Ta je zdaj v bližini hotela Jelovica. Občina bo na Selišah zgradila tudi montažni objekt, v katerem bosta medgeneracijski center in nova knjižnica.

Naložba v medgeneracijski center in knjižnico bo vredna med 3,5 in 4 milijona evrov. »V celoti jo bo financirala občina, ki pa računa, da bo milijon evrov dobila nazaj od Eko sklada, ker bo objekt popolnoma trajnostno zgrajen iz lesa v vseh treh etažah,« pojasnjuje Romana Purkart, predstavnica za odnose z javnostmi. Objekt naj bi zgradili in začeli uporabljati že zgodaj poleti prihodnje leto. V njem bo potekalo dnevno varstvo starejših, dejavnosti medgeneracijskega centra, ki bo imel učilnico in telovadnico s plezalno steno, dovolj bo tudi funkcionalnih prostorov za različne delavnice, v njem pa bo tudi dvorana. Knjižnica v zgornjem delu objekta se bo razprostirala na 600 kvadratnih metrih, kar je glede na njeno sedanjo prostorsko stisko ogromno.