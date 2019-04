»Ko smo lani uredili plažo Sava, smo se zavedali moči vode, tj. reke Save, in predvidevali, da bo ob posebnih dogodkih lahko prišlo do odnašanja materiala in drugih poškodb,« so razložili na oddelku za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, kjer jih je razdejanje, ki ga je čez zimo povzročila Sava, zagotovo enako osupnilo, kot osuplja mimoidoče.

Ti kar ne morejo verjeti, da je lahko Sava premaknila štiri tone težke betonske ploščadi za sončenje, če že nikogar ne preseneča, da je, tako kot vsako leto, na plažo nanesla kupe ostrega kamenja, po katerem se je težko sprehajati. Prav tako je Sava, kot vsa leta doslej, spodjedla brežino in poti, še zlasti neprizanesljivo pa se je znesla nad lani urejeno klančino do plaže.

Občina vlagala v ureditev te manjše naravne plaže

Z razdejanjem je kajpak po Savi odplaval tudi večji del denarja, ki so ga na mestni občini vložili v ureditev te manjše naravne plaže, ki se bohoti na desnem bregu Save, nedaleč od črnuškega mosta proti Tacnu oziroma v bližini teniških igrišč. Glede na to, da gre za območje pod zaščito Nature 2000, so na območju posegi dokaj omejeni in kaj več kot ureditev dostopne poti in postavitev težkih betonskih ploščadi za sončenje tod ni dovoljeno. A je mestno občino tudi to stalo dobrih 200.000 evrov.

Obiskovalci plaže so zato na njej že lani pogrešali vsaj kanček sence, čeprav že letos vidijo, da se to dolgoročno ne bi izšlo, saj bi se Sava zagotovo znesla tudi nad tem. Pogrešali so še vsaj kvadratni meter urejenega dostopa do Save, kjer bi lahko otroci brezskrbno zajeli kanglico vode in ob tem ne bi tvegali, da se porežejo na ostrem kamenju ali zvrnejo v vodo, v kateri je kopanje tako in tako dovoljeno le na lastno odgovornost, če se seveda komu zaradi neprijazno nedostopnega terena do reke sploh uspe prebiti. Zato je že lani večina obiskovalcev z zavistjo pogledovala predvsem proti nudistični plaži na nasprotnem bregu nekaj nižje, kjer se kopalci že leta zaradi prijaznega dostopa do vode navdušeno kopajo, na zaobljenih prodnikih pa brezskrbno razgrinjajo brisače in poležavajo na plaži, ki so ji na brežino narisali prijazno rumeno sonce.

Da je mera polna, se v razdejanju ni izkazala le Sava; našli so se tudi posamezniki, ki so z gradbenim materialom in vejami na več mestih zasuli dostopne gozdne poti in onemogočili prehod in dostop do plaže kolesarjem.

»Stanje spremljamo, v pripravi je že načrt sanacije in vsekakor bo plaža Sava pripravljena pred poletno sezono,« pa so zagotovili na mestni občini. av