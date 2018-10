Pred dvema letoma je Cristiano Ronaldo podpisal neverjetno pogodbo: dobil je dosmrtnega sponzorja, ki mu je bil pripravljen plačati milijardo dolarjev. Toliko denarja navadno za sponzorske pogodbe dobivajo ekipe, le največji legendi Michael Jordon in LeBron James imata podobne sponzorske dogovore za neverjetne vsote. Ronaldu je tako pogodbo ponudil Nike. Izračunali so, da se jim to izplača, saj naj bi v letu 2016 Ronaldo Nikeju omogočil pol milijarde dolarjev dohodka. Večino svojega sponzorskega dela nogometaš opravi na spletu, kjer mu sledi 75 milijonov ljudi. Ko je pred dnevi objavil Nikejev oglas Built On Dreams za sedmo različico nogometnih čevljev mercurial superfly, ki se prodajajo po 300 evrov, si ga je ogledalo šest milijonov ljudi. Kar je sicer mnogo manj, kot je bilo ogledov ob njegovi pred petimi dnevi objavljeni fotografiji družine in pripisu »moje ljubezni,« ki si jo je z zanimanjem ogledovalo osem milijonov ljudi. A Nike vsekakor ima računico.

Še vedno vzornik?

Toda ko so se pojavile obtožbe o Ronaldovem posilstvu Kathryn Mayorge leta 2009 v Las Vegasu, so se sponzorji malce ohladili. Nike je nemudoma objavil izjavo za javnost, v kateri so zapisali, da so močno zaskrbljeni zaradi obtožb. Zatrdili so, da bodo podrobno spremljali razvoj dogodkov. Skratka, Ronalda so dali za nekaj časa na hladno. Še posebno, ker je Nike nedavno z reklamo, v kateri nastopa Colin Kaepernick, igralec ameriškega nogometa, ki je postal podoba boja proti rasizmu v športu, jasno dal vedeti, za katere vrednote se zavzema. Obtožbe na račun Ronalda se nič kaj ne skladajo z usmeritvijo k progresivnemu idealizmu, ki ga izžarevajo oglasi s Kaepernickom in Sereno Williams. Ronaldova podoba v Nikejevih reklamah je sicer tudi do zdaj temeljila na navdihu tako v športu kot zunaj igrišča, na liku, ki je nedvomno vzornik, kar je s svojim dobrodelnim delovanjem brez dvoma pokazal.

Zaskrbljenost so izrazili tudi drugi Ronaldovi sponzorji. Njegov drugi največji sponzor EA Sports je denimo s spleta umaknil promocijske filme igre Fifa 19, v katerih ima glavno vlogo Ronaldo. Tudi v dobrodelni organizaciji Save the Children, ki tesno sodeluje z Ronaldom, so dejali, da bodo sledili dogodkom. Ne nazadnje bi bil lahko v resni izgubi tudi klub Juventus. Njegove delnice so po objavi obtožb na račun Ronalda padle za deset odstotkov, a vodilni v klubu menijo, da je Ronaldo profesionalec in da bo kljub temu na igrišču dal vse od sebe.