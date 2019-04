Glede na poročanje indonezijskega časopisa Tempo bodo otok Komodo zaprli januarja naslednje leto, datum, ko bo otok za turiste ponovno odprt, pa še ni znan. V tem času bodo naravovarstveniki temeljito preučili zaloge hrane, ki jih imajo zmaji na otoku, raziskali bodo naravno okolje in delali na ohranjanju redkejših rastlinskih vrst. Kot upajo, bo zaprtje otoka za turizem vsaj malo pripomoglo k rasti populacije komodoških zmajev in zmanjšalo posledice, ki jih turisti puščajo na okolju.

Zaprtje otoka za turiste so naznanili po tem, ko je indonezijsko ministrstvo za okolje in gozdarstvo razkrilo, da so razbili obroč tihotapcev, ki je bil v pripravah za prodajo 41 komodoških zmajev. Za vsakega izmed njih naj bi iztržili dobrih 31 tisoč evrov, je poročal Insider.

V divjini okrog šest tisoč komodoških zmajev

Komodoški zmaji oziroma varani so sicer zaščitena živalska vrsta in veljajo za največje kuščarje na svetu. Kot navaja Wikipedia, odrasli osebki merijo med dvema in tremi metri, tehtajo pa okoli 70 kilogramov. Za človeka so lahko tudi nevarni, saj imajo strupeno slino, kljub temu pa jih človek ogroža bolj kot oni njega. Po podatkih svetovne fundacije za živali (World Animal Foundation) jih je v divjini preostalo še okrog šest tisoč, večina njih pa živi v indonezijskem nacionalnem parku Komodo, ki se razteza čez več indonezijskih otokov. Kljub zaprtju otoka Komodo bodo priljubljene zmaje turisti v naslednjem letu še vedno lahko videli, saj bodo oblasti zaprle le otok Komodo, ne pa tudi otokov Rinca in Gili Motong. Samo na otoku Komodo naj bi sicer prebivalo približno 1800 komodoških zmajev.

Kot smo že poročali, so se indonezijske oblasti že v preteklosti trudile omejiti število turistov, ki si želijo komodoške zmaje ogledati v svojem naravnem okolju. Lani so, na primer, napovedali dvig vstopnine v nacionalni park Komodo s prvotnih devetih evrov na približno 450 evrov, s čimer bi to turistično aktivnost omejili na premožnejše izbrance.