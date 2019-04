Podpredsednik ZDA Mike Pence je v govoru kritiziral Nemčijo zaradi premajhne porabe za obrambo in zaradi vztrajanja pri plinovodu iz Rusije Severni tok 2. Turčijo pa je oštel, da kupuje sistem protiraketne obrambe od Rusije.

V Washingtonu so se na praznovanju 70. obletnice zveze Nato in ministrskem zasedanju zbrali zunanji ministri 29 držav članic in Severne Makedonije, ki bo to postala letos. Med njimi je tudi zunanji minister Miro Cerar.

Pence je dejal, da mora Nemčija storiti več, saj obrambe Zahoda ne bo mogoče zagotoviti, če bodo zavezniki postajali odvisni od Rusije. »Nesprejemljivo je, da največje evropsko gospodarstvo še naprej zanemarja grožnjo ruske agresije, samoobrambo in našo skupno obrambo,« je dejal Pence.

Rusija je na ministrskem zasedanju izpostavljena kot glavni razlog za nadaljnji obstoj zveze Nato, čeprav tega predsednik največje članice ne poudarja. Zato pa to delajo člani vlade Donalda Trumpa, kot so Pence, državni sekretar Mike Pompeo, veleposlanica ZDA pri Natu Kay Bailey Hutchinson in drugi.

Pence je Nemčijo oštel tudi zaradi plinovoda Severni tok 2, ki bo podvojil nemške nakupe plina iz Rusije. Vendar pa je ob vsem tem zagotovil, da bodo ZDA vedno največji zaveznik Evrope.

Nemški zunanji minister Heiko Maas je odgovoril, da je Nato predvsem zavezništvo vrednot in gre pri delitvi bremen za več kot le porabo. Velika poraba za vojsko je v Nemčiji zaradi zgodovine problematična in Maas je poudaril, da je Nemčija za ZDA poslala v Afganistan največ vojakov, gradi nov poveljniški center Nata v Ulmu in se zaveda, da varnost ni nekaj samoumevnega, zato bo delila breme.

Pence je dejal, da mora Turčija izbrati ali bo ostala ključen partner najuspešnejšega zavezništva v zgodovini ali pa bo tvegala varnost tega partnerstva z nepremišljenimi odločitvami. ZDA so v ponedeljek prekinile prodajo lovcev F-35 Turčiji, ker ta od Rusije kupuje sistem protiraketne obrambe S-400.