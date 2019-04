V bosanski drugi nogometni ligi poteka hud boj za prvo mesto med mostarskim Veležem in sarajevskim Olimpickom in uvrstitev v prvo ligo. A te je vse prej kot pravičen, menijo navijači Veleža. Prepričani so namreč, da se na tekmah dogajajo številne nepravilnosti v škodo njihovega kluba, vse z namenom, da prvo mesto na koncu osvoji njihov sarajevski tekmec.

»Velež iz Mostarja že od samega začetka sezone zaseda prvo mesto. Prednost pred najbližjim zasledovalcem je znašala že 10 točk, ob zimskem premoru pa sedem. A po pričetku drugega dela tekmovanja so se začele dogajati številne neregularne in sporne stvari,« so zapisali pri združenju navijačev mostarskega kluba. Obenem trdijo, da Olimpik uživa močno naklonjenost Nogometne zveze BiH, še posebej s strani njihove sodniške komisije. Ta naj bi za njihove tekme imenovala sodnike, ki na tendenciozen način poskušajo preprečiti uspeh Veleža, istočasno pa sodijo v korist Olimpika. »Vse to se dogaja z namenom, da se Veležu prepreči osvojitev prvega mesta in napredovanja v prvo ligo. Že zdaj se odkrito in javno govori, da bo Olimpik do konca prvenstva dobil vse tekme, čeprav jih je na sporedu še deset,« so ogorčeni navijači.

Tudi zato so se po poročanju bosanskih medijev odločili, da stvari vzamejo v svoje roke in za pomoč zaprosili kar predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. »O dogajanju v ligi bomo obvestili vse agencije za zaščito zakonov in borbo proti organiziranemu kriminalu v BiH. A obenem obveščamo tudi vas in opozarjamo na dejanja, ki uničujejo nogomet in ferplej Naj zmaga najboljši,« so v pismu naslovljenemu Čeferinu zapisali navijači Veleža.