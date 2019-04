»Globoko obžalujem. Da bi hotel pokončati svojo ženo? Ko to slišim, se mi ustavi srce,« je tik pred izrekom sodbe dejal 67-letni Ivan Mikec iz Svetega Vrha pri Mokronogu, obtožen poskusa umora svoje žene Anice maja lani. »Niti malo se ne zavedam, kako in zakaj je do tega prišlo. Nikoli več se kaj takega ne bo zgodilo, tudi alkoholu sem se povsem odpovedal,« je dejal. A tudi današnja ljubeča izjava žene Anice Mikec, naj njenega moža izpustijo na prostost, da bi lahko spet normalno živeli, kaj dosti ni mogla vplivati na izrek sodbe.

Po mnenju petčlanskega sodnega senata je kaznivo dejanje poskusa umora na zahrbten in grozovit način v celoti dokazano. Sodnica Melita Perko je tako Mikcu, ki so ga na sodišču spremljali svojci in celo mladoletni vnuk, izrekla deset let zapora, pripor pa mu je zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala do pravnomočnosti sodbe. Tako tožilstvo, ki je predlagalo 13 let, kot tudi obramba, ki je menila, da gre »kvečjemu za poskus uboja, če sploh«, se bosta najverjetneje pritožila.

»Če bi me hotel umoriti, bi me drugače« Mikec je bil tistega jutra jezen na družinske člane, ker niso takoj izrazili pripravljenosti za pomoč pri gradnji škarpe. Zato se je odločil, da ne bodo delali. A so drugi kljub temu poprijeli za delo, sam pa se je jezen umaknil v spalnico in legel kar v delavskem kombinezonu. Ni šel niti na kosilo. Edini incident, ki se je zgodil tistega jutra, potem ko je spil dva decilitra žganja, je bil spor s sinom, ko mu je ta zbil kozarec iz rok. A očitno se je čez dan jeza v njem zaradi alkohola le še nabirala. Okoli 23. ure, ko je Anica že spala, je z vzglavnikom odšel v skedenj, vzel nekaj slame, vse skupaj polil z bencinom, nato pa goreči vzglavnik potisnil na prsi ženi, ki jo je medtem prebudila »čudna svetloba«. Ob tem naj bi ji dejal: »Zdaj boste vsi pocrkali!« Anica je utrpela hude, ponekod tudi globoke dermalne opekline, opečene je imela obraz, prsni koš, dihalne poti, močno opečen po obrazu in glavi pa je bil tudi sam. »Je skrbna, pridna, res je lepo skrbela zame. Hvala vsej družini, da pridno obnavljajo hišo,« je danes na sodišču dejal Mikec. Žena Anica je prepričana, da je mož ni hotel umoriti. »Če bi hotel to storiti, bi me drugače, ne pa tako, da bi s tem uničil dom, za katerega sva res trdo garala. Doma je bil zelo skrben, tudi vnuki ga imajo zelo radi in ga redno obiskujejo v priporu. Za novo leto so mu napisali: Ata, pridi domov.« A po besedah Perkove ni dvoma, da je obtoženi kriv poskusa umora, saj vendarle ni šlo »zgolj« za trenutek, ko bi se zakonca sprla in bi obtoženi pograbil, kar bi mu bilo pri roki. »Kaznivo dejanje je storil v domači hiši, v domači spalnici, kjer se je žena do tedaj počutila varno, mirno. Le zahvaljujoč njeni hitri, prisebni reakciji, ko je stekla v kopalnico in se z brisačo pogasila, ni prišlo do najhujšega.« Med olajševalnimi okoliščinami je izpostavila bistveno zmanjšano sposobnost obvladovanja in razumevanja, povzročeno z alkoholom, njegovo obžalovanje, ljubeče odnose v družini, dejstvo, da nikoli ni bil nasilen do žene ali kogar koli drugega, pa tudi hude poškodbe, ki jih je utrpel v dogodku.