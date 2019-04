»Mandatno-volilna komisija DZ (MVK) je naredila vse, kar je morala, sedaj je na potezi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK),« je danes po srečanju delovne skupine pojasnil predsednik MVK Ivan Hršak in poudaril, da mora protikorupcijska komisija odigrati svojo vlogo.

Slednja namreč po njegovih navedbah v tednu dni, torej v času, ko je govora o domnevni nezdružljivosti funkcije poslanca madžarske narodne skupnosti Horvatha z njegovo direktorsko funkcijo v podjetju Minta, ni »zmogla nobene izjave«. To je za Hršaka nesprejemljivo. Spomnil je še, da je nezdružljivost poslanske funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti določena v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon o poslancih sicer v 12. členu določa, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. V drugem odstavku določa, da poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe. Najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata mora poslanec prenehati opravljanje navedenih dejavnosti, če tega ne stori, pa mu preneha mandat.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije sicer dopušča izjeme, a v 26. členu določa, da poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi.

V 27. členu med drugim navaja, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Medtem ko je Hršak že minuli teden dejal, da MVK nima pristojnosti za odločanje o domnevni nezdružljivosti funkcij Horvatha, pa je večina poslanskih skupin menila, da zakon o poslancih tudi v povezavi z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije zelo jasno določa nezdružljivost funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Pri tem so spomnile, da ni malo poslancev, ki se je v preteklosti že odreklo svojim drugim funkcijam ali opravljanju dejavnosti. Tako so izrazile pričakovanje, da bo to vprašanje, ki se je odprlo po dilemi glede položaja Horvatha, obravnavala mandatno-volilna komisija.

Horvath sicer zavrača očitke v zvezi s hkratnim opravljanjem funkcije poslanca in direktorja družbe Minta. Kot poudarja, kot direktor ni imel nobenega dohodka in po mnenju pravnikov, s katerimi se je posvetoval, ni opravljal pridobitne dejavnosti, zato sta omenjeni funkciji združljivi.