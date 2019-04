Na festivalu Žlahtna dediščina Slovenije so obiskovalcem v pokušino in spoznavanje ponudili 200 vzorcev vina in 40 nagrajenih oljčnih olj. Dogodek sta že trinajstič zapored v kulturnem domu organizirala turistična zveza TIC Nova Gorica in krajevna skupnost Šempas. Vodja celotnega projekta in somellierka 3. stopnje Dejana Baša je razložila, da je Žlahtna dediščina Slovenije druženje z domačimi, udomačenimi in avtohtonimi sortami, ki so se ga udeležili vinarji iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel, ter dodala, da imajo zadnja leta tudi vse več pridelovalcev oljčnega olja. Dejala je, da je zanimanje za festival veliko, vendar zaradi prostorske stiske novih razstavljalcev ne morejo sprejeti.

Vinski nagrajenci Na prireditvi je novi župan novogoriške mestne občine dr. Klemen Miklavič razglasil tudi županovo belo in rdeče vino občine za leto 2019. Komisija, ki jo je s posebnim sklepom imenoval župan mestne občine, je vodil Ivan Peršolja, predsednik Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije. Izbirali so med 19 poslanimi vzorci vinarjev iz novogoriške občine. Najvišjo oceno med belimi vini je dosegel chardonnay 2017 s Kmetije Kraljič – Ivo Čotar iz vasi Tabor pri Dornberku, med rdečimi pa cabernet sauvignon 2012 iz kleti Saksida – Ingrid Saksida iz Zalošč. »Belo županovo vino je chardonnay, letnik 2017. Vino ima prijetno, slamnato zlato barvo in bogate vonjave. Mislim, da bo zdržalo v takšni kondiciji vse leto. Rdeče vino cabernet sauvignon, letnik 2012, pa odraža modrost in zrelost. Zagotovo bo še pridobivalo kvaliteto,« je o odločitvi komisije dodal prekaljeni sommelier Ivan Peršolja. V pretesnih prostorih šempaškega kulturnega doma smo lahko videli tudi številne znane vinarje. Na tradicionalnem mestu so obiskovalci lahko okušali izjemne šipone z družinskega posestva Čurin - Praprotnik s Koga ter pinelo, zelen in penino Tet nat in rdeči cuvée Goli breg Valterja Kobala iz kleti Fedora, vipavska vina Ivana in Mihe Batiča iz Šempasa, vitovsko, teran in druga kraška vina Primoža in Tadeja Štoke iz Krajne vasi, Bužinelova vina iz Medane in žlahtno kapljico s kmetije Joga iz Pobegov. Dogajanje je spremljala tudi vinska kraljica Istre Julija Jogan, ki je povedala, da prepoznavnost slovenskih vin v svetu narašča tudi po zaslugi vinskih kraljic. »Žal takšni promociji nekateri niso naklonjeni. Primer je iz Vipavske doline, kjer sploh niso izbrali vinske kraljice,« je potožila Joganova.