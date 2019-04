Zelenjavni, sadni, zeliščni, cvetlični, okrasni, atrijski, japonski, evropski, morda komu na pamet pride tudi živalski, vrtovi imajo številne oblike in so zmožni uspevati marsikje, dokler za njih skrbi človeška roka. Ta je še posebnega pomena pri balkonskih vrtovih, kjer rastline zaradi manjšega prostora potrebujejo nekaj več pozornosti, kar pa je zanemarljivo, saj ta tip vrtnarjenja ponuja razne prednosti. Na primer to, da imamo celotno sezono svežo zelenjavo dobesedno na dosegu roke.

Ograjena ploščad – dom za vitamine in minerale Praktično vsak balkon, ki ima korito, se lahko spremeni v vrt. Zelenjava, ki jo gojimo v njem, je manj izpostavljena škodljivcem, po drugi strani pa zahteva več gnojenja kot na običajnem vrtu. Zlasti v toplejših mesecih je zaželeno, da rastlinam enkrat na teden dodamo organsko gnojilo. Najbolj enostavna zelenjava za gojenje na balkonu je zelena solata, saj jo preprosto posejemo, res pa je, da ne vzkali, kadar je temperatura zraka višja od 18 stopinj Celzija. Za vzgojo je netežavna tudi mlada čebula, ki je ni treba niti gnojiti. Posadimo jo plitko v zemljo. Vse od aprila do jeseni sadimo rukolo, ki v sušnih mesecih zahteva zalivanje, da ne bi razvila cvetov. Balkon prenese tudi težo paradižnikov, najbolj prikladni za ta življenjski prostor so češnjevci, saj ne zavzamejo preveč prostora. Njihov sosed naj bo ograjica ali palica, ob katero privežemo liste, sicer pa se s paradižniki začnemo ukvarjati, ko smo prepričani, da se ne bodo več pojavljale nizke temperature, torej raje počakamo do maja. Oporo namenimo tudi fižolu, vrtnarji za na balkon priporočajo nizke sorte tega hranljivega živila. Največ preglavic lahko balkonskim vrtnarjem povzroča paprika, saj jo je treba redno zalivati in gnojiti, poleg tega pa redko bogato obrodi.